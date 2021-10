Schaatsbond zoekt nieuwe ijsmeesters: 'Ik kan het niet meer'

Niet alleen in Brabant, overal in Nederland dreigt een tekort aan enthousiaste ijsmeesters, signaleert de schaatsbond. Daarom starten ze vandaag met een wervingscampagne om jonge ijsmeester op te leiden.

Pauline van der Zant is het gezicht van dit charmeoffensief. Ze is jong en vrouw en mag zich ijsmeester noemen: "Bij onze ijsclub in Leiderdorp realiseren ze zich dat jong bloed belangrijk is. In een cursus van de KNSB en van de 'oude rotten' heb ik geleerd hoe het moet, zo'n ijsbaan aanleggen. Die kennis mag niet verloren gaan", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ze weet dat de vrijwilligersbaan hard werken is, zeker wanneer je het combineert met een betaalde baan in het onderwijs, zoals zij dat doet. "Ja, ijsmeester is geen 9-tot-5-baan. Maar als je van schaatsen houdt, dan is het prachtig om te kunnen zeggen: 'We gaan open!'"