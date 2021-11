Wat kunnen we verwachten van de maatregelen? 'Ze mikken op precies genoeg'

Experts vragen zich af of de maatregelen wel voldoende zijn om de opnames effectief terug te dringen, en of het niet zelfs al te laat is. Tostmann: "Ik snap dat het heel ingewikkeld is om maatregelen te nemen waar niemand op zit te wachten. Maar de afgelopen weken, toen de besmettingen opliepen, is er kostbare tijd verloren gegaan."

Tostmann pleit voor een snelle terugkeer van een set basisregels waaraan iedereen zich moet houden, gevaccineerd of niet. Tostmann: "We zijn door het kabinet in zekere zin op het verkeerde been gezet. Vaccins zouden dé oplossing zijn: we prikken ons een weg uit de crisis, werd gezegd. Dat is deels zeker zo, maar het is natuurlijk niet de enige oplossing."

Bescherming gevaccineerden

De epidemioloog vervolgt: "Geen maatregel is waterdicht dus heb je een combinatie van maatregelen nodig. Vanaf de zomer hebben we bijvoorbeeld niets meer gehoord over het testen van gevaccineerden, maar het is nog steeds nodig." Dat komt doordat je na vaccinatie nog steeds besmettelijk kunt zijn bij een infectie, zij het een stuk minder dan wanneer je niet gevaccineerd bent.

"Dat de bescherming van gevaccineerden afneemt, levert risico's op", legt Van Zelst uit. "De kans dat een gevaccineerde met een QR-code toch besmet is, neemt na verloop van tijd iets toe." Testen voor toegang - ook voor mensen die geprikt zijn - zou volgens Van Zelst een optie kunnen zijn. Daarnaast vindt hij dat het demissionair kabinet moet kijken naar quarantaineplicht bij zieke huisgenoten, ongeacht hun vaccinatiestatus.

Infectieziektenmodelleur Quirine ten Bosch denkt dat lokale maatregelen goed kunnen helpen. "Landelijke maatregelen pakken misschien minder gunstig uit, doordat ze bij lokale brandhaarden onvoldoende effectief zijn. Maar die haarden hebben wel veel invloed op de epidemie." Zij wijst naar coronahotspots zoals Staphorst, waar de regionale ziekenhuizen overspoeld worden met covidpatiënten. "Daar zou je juist extra maatregelen moeten treffen om druk op de zorg te voorkomen en kwetsbaren te beschermen."