Minister oppert inzet mystery guests om handhaving coronaregels te verbeteren

De coronaregels moeten beter worden nageleefd en strenger worden gehandhaafd. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie zei dat na overleg van het Veiligheidsberaad.

Om te zien waar het fout gaat in de handhaving van de coronatoegangspas komt er een "terugkerend nalevingsonderzoek". Ook zei Grapperhaus dat burgemeesters mystery guests kunnen inzetten, oftewel undercover controleurs.

Horeca en sportkantines

Anticiperend op een nieuwe ronde coronamaatregelen sprak Grapperhaus de hoop uit dat de regels beter worden nageleefd. Volgens hem blijven vooral de horeca en sportkantines achter, terwijl het in de theaters en bioscopen juist heel goed gaat. "We moeten het de komende weken echt optimaal gaan doen, want we willen wegblijven van een zwaarder maatregelenpakket."

De minister deed een beroep op ondernemers om secuur toe te zien op het gebruik van QR-codes. Ook heeft hij "een goed gesprek" gehad met burgemeesters over de handhaving van de regels. "Het gaat beter dan een paar weken geleden."

Voor de handhaving van de coronaregels heeft het ministerie 45 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dat geld kan volgens Grapperhaus dus ook worden ingezet voor undercover controles.

'Handhaving is pas het sluitstuk'

Ook volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zijn extra inspanningen nodig. "We hebben onvoldoende handhavers om alle ondernemingen, sportclubs en culturele instellingen af te lopen", zei hij na het overleg. In eerste instantie moeten gemeenten de ondernemers en sportclubs vooral gaan informeren over de regels en hulp aanbieden.

Handhaving is volgens Bruls pas het sluitstuk: