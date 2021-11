Amsterdammer (20) bekent explosieven te hebben geplaatst bij Poolse supermarkten

Een van de verdachten van de aanslagen op Poolse supermarkten in december en januari vorig jaar heeft bekend explosieven te hebben geplaatst. Het gaat om aanslagen bij vestigingen in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Daarbij raakte niemand gewond.

De 20-jarige Hyron A. uit Amsterdam verklaarde het in opdracht te hebben gedaan. "Er werd contact met mij gelegd. Ik wilde geld verdienen, maar dat heb ik nooit gehad", zei hij vanochtend tegen de rechter tijdens een tweede inleidende zitting. De Amsterdammer werd al verdacht van de aanslagen in Beverwijk en Tilburg. Aalsmeer is daar na zijn bekentenis aan toegevoegd.

Volgens NH Nieuws oogde de verdachte erg zenuwachtig. Hij zit momenteel in jeugddetentie. Een persoonlijkheidsonderzoek moet duidelijk maken of hij als minderjarige berecht zal worden, hoewel hij meerderjarig is.

Meer verdachten

De advocaat van A. wil dat zijn zaak wordt afgesplitst van de andere lopende zaken rond de aanslagen. Het Openbaar Ministerie sprak juist de wens uit de zaken gezamenlijk te willen behandelen.

Recent zijn er ook zittingen geweest voor twee andere verdachten. Serginio S. (27) zou volgens het OM een coördinerende rol hebben gehad bij het laten afgaan van bommen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. De andere verdachte, Sersinio D, zou een flink bedrag hebben gekregen na de aanslag in Aalsmeer.

De vierde verdachte, Antonio N. (26), bekende eerder chauffeur te zijn geweest bij verschillende explosies, maar van de explosies zelf zei hij niets te weten. Vanmiddag is ook de tweede inleidende zitting in zijn zaak.

Vaker aanslagen

Poolse supermarkten in Nederland zijn vaker het doelwit geweest van aanslagen. Het is onduidelijk of er tussen de incidenten een verband is. De politie heeft een speciaal team opgetuigd dat onderzoek doet naar de aanslagen.

De supermarkten waar A. zegt explosieven te hebben geplaatst, zijn allemaal van dezelfde eigenaar. Hij was vandaag niet bij de zitting aanwezig, maar heeft eerder verklaard niet te weten waarom zijn winkels doelwit waren van aanslagen.