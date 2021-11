Meer seksueel geweld tegen jongeren tijdens avondklok

Tijdens de avondklokperiode van begin dit jaar hadden jongeren (16-24 jaar) minder seks dan in de periode voor corona, maar ze kregen wel vaker met seksueel geweld te maken.

Begin dit jaar kreeg 8 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen met seksueel geweld te maken. In de zomer, toen de avondklok voorbij was, was dat 5 procent en 1 procent, blijkt uit onderzoek van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en SOA Aids Nederland.

Het verschil is verklaarbaar, zegt directeur Ton Coenen van Rutgers. Een belangrijk deel van het seksueel geweld vindt plaats bij bekenden, een date of een partner. Door de avondklok moesten jongeren daar vaker overnachten, ook als ze dat eigenlijk niet wilden, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

In het onderzoek is ook gekeken naar het effect van de coronabestrijding op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Jongeren die zich wilden laten testen, deden dat in de onderzochte periode vaak niet. "Voor 1 op de 5 geldt dat ze niet terechtkonden bij de zorg waar ze terecht wilden komen, omdat GGD's zo druk waren met coronabestrijding dat een deel van de soapoli's minder vaak open was. Dat zie je ook terug in deze cijfers", zegt Coenen.

Toch een beetje 'summer of love'

Tijdens de avondklokperiode hadden jongeren minder seks, net als in de hele coronapandemie. Dat was in de eerste periode, aan het begin van 2020, het minst: toen had 18 procent van de vrijgezellen seks. In de zomer steeg dat naar 30 procent, tijdens de tweede lockdown eind vorig jaar daalde het naar 23 procent, en tijdens de avondklok begin dit jaar steeg het juist weer iets, naar 25 procent.

Afgelopen zomer was het toch een beetje een summer of love, schrijven Rutgers en SOA Aids Nederland. Het aantal jongeren dat seks had (35 procent) was toen al bijna weer op hetzelfde niveau als in de maanden voor corona (36 procent). "Jongeren gaan weer terug flirten en daten. Ze zijn gewoon veerkrachtig", zegt Coenen daarover.

Minder sexting

Online flirten, sexting - het sturen van erotische foto's of video's - en het gebruik van datingapps namen niet toe tijdens de coronacrisis.

Het online daten blijkt dus geen alternatief voor het afgenomen seksleven onder jongeren, bleek ook al uit eerder onderzoek van Rutgers en SOA Aids Nederland. "De beperking van sociale contacten van jongeren legt ook hun liefdesleven stil. Jongeren hebben daarom minder mogelijkheden om te experimenteren met en te genieten van seks, terwijl dat op deze leeftijd cruciaal is", zei Rutgers-onderzoeker De Graaf daarover.