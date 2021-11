Meer planten en waterbeestjes in Flevoland dankzij duurzame oevers

Ecoloog Martijn Hokken hielp mee met het onderzoek. Volgens hem zitten er in het gebied veel dieren die alleen voorkomen als de waterkwaliteit echt goed is. "Dan hebben we het over kokerjuffers, libellenlarven, bepaalde soorten kevers en wantsen, die zitten er gelukkig weer", zegt hij tegen Omroep Flevoland. Ook is er een bijzonder plantje in de wateren te vinden: de kranswier. "Dat is een teken dat het water heel gezond is."

Het is wel duurder om duurzame oevers aan te leggen, maar volgens het waterschap gaan ze wel langer mee en is het daardoor op termijn goedkoper. Ook zijn de onderhoudskosten lager.

Een derde voordeel van duurzame oevers is dat de wateren breder worden, waardoor ze meer water kunnen bergen. Dat is gunstig met het oog op klimaatverandering en de toename van het aantal hevige buien.