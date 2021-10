Boris Johnson over klimaattop: 'Geen excuses voor uitstelgedrag'

Van de Amerikaanse president Biden tot de president van de Malediven, uit de hele wereld komen staatshoofden en regeringsleiders vandaag en morgen naar Schotland. De meeste wereldleiders komen vanavond aan. Op de grote wereldwijde klimaatconferentie in Glasgow zullen ze zich buigen over de opwarming van de aarde. Hun belangrijkste opdracht luidt: de aanpak versnellen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

Hoewel de top vandaag al officieel is geopend, is morgen de dag waarop alle grote leiders een toespraak houden. Eerst zullen ze welkom worden geheten door de Britse kroonprins Charles, nu zijn 95-jarige moeder koningin Elizabeth vanwege gezondheidsredenen verstek laat gaan. Grote tegenvaller is dat de Chinese president Xi en de Russische president Poetin er ook niet zullen zijn. China is het land met de meeste uitstoot.

De Indiase premier Modi zal er wel zijn. India heeft ook een snel groeiende CO2-uitstoot, en zal vermoedelijk op de top nieuwe druk ervaren om zijn emissies te laten dalen. Ook vanuit de Europese Unie zullen er regeringsleiders aanwezig zijn, zoals demissionair premier Rutte.

Blauw en groen

De locatie waar de klimaattop van Glasgow wordt gehouden, is in twee strikt gescheiden plekken opgedeeld: een blauwe en een groene zone. In 'blauw' vinden de onderhandelingen plaats, in 'groen' de rest. De rest staat voor: één grote ontmoetingsplaats van vooral wetenschappers, non-gouvernementele organisaties, bedrijven en klimaatactivisten, afkomstig uit alle delen van de wereld. Er worden in totaal ruim 25.000 mensen verwacht.

De blauwe zone is gedurende de top officieel VN-grondgebied. Net als op elke klimaattop zal hier gewapend VN-personeel de bijeenkomst streng beveiligen. In deze zone ligt het Scottish Exhibition Centre met 3000 zitplaatsen. De verzamelde staatshoofden en regeringsleiders uit ongeveer 120 landen komen hier bij elkaar.

Niet alleen is er stevige beveiliging, ook de regels rond covid-19 zijn streng. Hiermee hoopt de VN te voorkomen dat zo'n grote bijeenkomst met mensen uit alle landen van de wereld leidt tot meer besmettingen. Alleen een vaccin is onvoldoende. De deelnemers worden voortdurend getest, er gelden strenge quarantaineregels voor mensen die positief testen, en iedereen wordt geacht voortdurend een gezichtsmasker te dragen.