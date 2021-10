OM België onderzoekt dood student tijdens ontgroening

Het Openbaar Ministerie van de Belgische provincie Namen is een onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens een ontgroening.

De student, van wie alleen bekend is dat het een man is die in 2002 werd geboren, overleed afgelopen nacht in het dorpje Sart-Custinne in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten van verschillende hogescholen uit Namen bij elkaar gekomen voor de ontgroening.

Onduidelijk is nog of er een verband is met de ontgroening of dat er sprake is van een natuurlijk overlijden. Dinsdag volgt er een autopsie. Daarna wil het OM pas meer zeggen over de doodsoorzaak.

Het is niet de eerste keer dat een student overlijdt tijdens een ontgroening in België. Tweeënhalf jaar geleden stierf de 20-jarige Sanda Dia nadat hij grote hoeveelheden drank en vissaus had gedronken. Tegen de achttien leden van de studentenvereniging die de ontgroening uitvoerden, loopt op dit moment een rechtszaak.