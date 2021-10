Kunstmatige riffen van perenbomen in de Waddenzee

Onderzoekers gaan kunstmatige riffen van hout plaatsen in de ondiepe geulen tussen Vlieland en Texel. Daarmee willen ze meer te weten komen over de dier- en plantensoorten in dit gebied.

De vier kunstriffen in het Eierlandse Gat worden vijftien tot twintig vierkante meter groot. Het gebied waar ze komen, is gesloten voor de visserij. De riffen zijn gemaakt van perenhout. Dat materiaal gaat rotten in het water, maar de hoop is dat de structuur daarna toch overeind blijft, omdat schelpdieren zich aan het hout hechten.

De riffen zijn een vervolg op een experiment van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Zestig kooien met een uiteenlopende harde ondergrond hebben anderhalf jaar in het Wad gelegen om te zien welk leven daarop ontstaat.

Het onderwaterleven doet het er goed op, zegt NIOZ-onderzoeker Sterre Witte tegen Omrop Fryslân. "We zien dat zo'n harde ondergrond echt een verrijking is van de Waddenzee omdat je naast de soorten die in het zand leven ook soorten vindt die zich op zo'n harde ondergrond hechten of daar bescherming tussen zoeken."