Visrijke stukjes Waddenzee afgesloten voor garnalenvissers

Twee stukjes van de Waddenzee worden voor het eind van het jaar afgesloten voor garnalenvissers. Het gaat om in totaal ruim 8500 hectare bij het Eierlandse Gat, tussen Vlieland en Texel, en rond Rottumerplaat en Rottummeroog. Dat hebben natuurorganisaties, het minister van LNV en het Waddenfonds afgesproken. De vissers, die ook aan tafel zaten, waren tegen.

"In de geulen die nu worden gesloten, kan het zeeleven zich ongestoord gaan ontwikkelen en dat is echt winst voor de natuur van de Waddenzee", stelt de Waddenvereniging. Die loopt met andere milieuorganisaties al jaren te hoop tegen de garnalenvissers, die met hun netten de zeebodem zouden beschadigen.

Vissers uitgekocht

Er was ruim 10 miljoen euro beschikbaar om vergunningen van garnalenvissers op te kopen. Daarvan hebben negentien vissers gebruikgemaakt. Er zijn nu nog zeventig garnalenvissers over die op de Waddenzee mogen vissen.

De vissers konden maximaal 7 ton krijgen voor hun vergunning. Dat was een stuk meer dan in een eerdere regeling, die geen belangstellenden opleverde. Volgens de Nederlandse vissersbond is dat ook de belangrijkste reden dat sommige vissers nu wel op het voorstel ingingen. Ook zijn de verdiensten momenteel een stuk lager dan vorig jaar.

De vissersbond is het niet eens met het afsluiten van de gebieden voor de garnalenvisserij. "Wij hadden voorgesteld om andere delen van deze twee plekken af te sluiten, zodat de visrijke gronden beschikbaar bleven, maar er kwam opeens een tweede variant op tafel. Daarvoor hadden wij geen toestemming van onze leden, dus konden we daar niet mee instemmen."