EU en VS bereiken deal over staal- en aluminiumheffingen

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een overeenkomst bereikt over de importheffingen die sinds 2018 over en weer zijn ingevoerd. Dat meldde de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, tijdens de G20-top in Rome.

Door de deal kunnen bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten weer zonder heffingen geïmporteerd worden in de VS. Andersom verdwijnen volgens Raimondo de heffingen die de EU had opgelegd aan Amerikaanse producten zoals spijkerbroeken van Levi's, motoren van Harley Davidson en whiskey uit Kentucky.

Het akkoord komt een maand voor een belangrijke deadline: de EU was van plan om op 1 december de tarieven op Amerikaanse producten te verhogen.

Het oplossen van het handelsconflict kan volgens Raimondo ervoor zorgen dat de economieën van de VS en de EU zich beter kunnen wapenen tegen mondiale overproductie, in het bijzonder door China.

Einde van een handelsoorlog

De importtarieven van de EU op de Amerikaanse producten werden ingevoerd als reactie op maatregelen van toenmalig president Donald Trump. Die besloot in 2018 een heffing van 25 procent in te voeren op staal en 10 procent op aluminium uit vrijwel alle landen in de wereld. De Trump-regering wilde daarmee naar eigen zeggen de nationale veiligheid beschermen.

Maar met de importheffingen ontketende Trump ook een handelsoorlog met de EU. Toenmalig voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, noemde de heffingen "ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar".

Begin 2020 onderhandelde Sigrid Kaag, toenmalig minister voor Buitenlandse Handel, al met de VS over het opheffen van een deel van de importtarieven. Er werd toen een akkoord bereikt over de import van gelamineerd staal, wat betekende dat een deel van de staalproductie van Tata Steel weer zonder heffingen naar de VS kon worden gestuurd.