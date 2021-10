Boete voor chirurg die via Zoom vergaderde tijdens operatie

Een politica uit de Amerikaanse staat Maryland heeft een boete van 15.000 dollar gekregen omdat ze tot twee keer toe tijdens een operatie een parlementssessie bijwoonde via Zoom. De vrouw is naast Afgevaardigde in het staatscongres ook plastisch chirurg.

Omdat de vergadering vanwege corona via videoverbindingen werd gehouden, belde Terri Hill op 19 februari en 12 maart in vanuit de operatiekamer. In het videovakje waren de OK-lampen constant in beeld terwijl Hill af en toe in operatiekleding door beeld liep. Soms kwamen er ook medische instrumenten of in bloed gedrenkte doekjes door beeld.

Nadat een kijker had geklaagd over de praktijken deed de artsenvereniging onderzoek. Hill verklaarde dat ze niet had willen kiezen tussen haar plicht als politicus en die als chirurg en daarom de buikoperaties had laten doorgaan.

'Toestemming gekregen'

Ze meldde bovendien dat beide patiënten vooraf toestemming hadden gegeven voor de gecombineerde werkzaamheden. Een van hen meldde de onderzoekers dat Hill inderdaad de vraag tien minuten voor de operatie had gesteld. De andere zei zich zo'n vraag niet te kunnen herinneren en vond het "wel een beetje zorgwekkend" dat de chirurg haar aandacht tijdens de werkzaamheden had verdeeld.

Hill stemde uiteindelijk in met de boete en reprimande voor onprofessioneel medisch gedrag. "Ik had het beter moeten doen."