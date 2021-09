Nepthuiswerkers maken klikhit van Nieuw-Zeelandse raadsvergadering

Het YouTube-kanaal van de gemeenteraad van het Nieuw-Zeelandse Waipa is geen kijkcijferkanon te noemen: een uitleg over bouwvergunningen werd 576 keer afgespeeld, een update over het plaatselijke zwembad haalde 935. Maar de raadsvergadering van 21 april vorig jaar steekt daar met bijna 300.000 kijkers ver bovenuit. Allemaal dankzij nepthuiswerkers.

"We voelen ons beroemd", reageert de raad verbijsterd via een persbericht. "We hebben besloten de meme maar te omarmen."

Uit de reacties onder de video blijkt waarom internetters de bijeenkomst zo interessant vinden: het mozaïekbeeld van de Zoomvergadering wordt gebruikt om te doen alsof de gebruiker aan het werk is. "Het klinkt alsof ik in een vergadering zit zodat mijn gezinsleden me niet storen als ik thuiswerk", biecht een van hen op.

"Aangezet op werk zodat ik druk lijk", geeft een ander toe. "Ik wilde een vervelend persoon ontwijken en het is helemaal gelukt."