'Luchtvaartmaatschappijen naar toezichthouder om verhoging haventarieven'

Een groep luchtvaartmaatschappijen stapt naar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanwege de verhoging van de haventarieven door Schiphol. Dat schrijft het FD. Barin, de organisatie die KLM en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, is teleurgesteld dat de prijzen binnen drie jaar met 37 procent stijgen.

Het tarievenbesluit werd gisteren aangekondigd. Tussen 2022 en 2025 verloopt de verhoging stapsgewijs. Luchtvaartmaatschappijen betalen het haventarief om te mogen opstijgen en landen op de luchthaven.

"Het is een veel sterkere tariefstijging dan je elders in Europa ziet. Dit is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland", zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin tegen het FD. Barin had een verhoging van 5% per jaar redelijk gevonden, schrijft de krant.

42 procent

Eerder wilde Schiphol een stapsgewijze verhoging van 42 procent hanteren, maar het bedrijf zag daar na overleg met de luchtvaartmaatschappijen van af. Volgens Schiphol is de verhoging vanwege de coronacrisis nodig. Het bedrijf verwacht door de pandemie in 2020 en 2021 in totaal 1,6 miljard aan inkomsten mis te hebben gelopen.

"Met de nieuwe tarieven verdelen we de lasten en beperken we de komende drie jaar de verrekening van gemiste inkomsten", zegt Robert Carsouw, financieel directeur van de Schiphol Group.

Luchtvaartmaatschappij KLM is niet te spreken over de plannen. "De luchthaven wentelt de risico's van covid-19 af op de gebruikers", stelt KLM. De voorgestelde tariefstijgingen noemt het bedrijf "buitenproportioneel en onverstandig".