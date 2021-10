VK roept ambassadeur Frankrijk op het matje vanwege incident met vissersboten

De Britse regering gaat de Franse ambassadeur in Londen op het matje roepen vanwege een incident afgelopen nacht met twee Britse vissersboten. Die werden door Frankrijk bestraft omdat ze aan het vissen waren voor de Franse kust bij Le Havre.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zegt dat ze onderminister Wendy Morton van Europese Zaken de opdracht heeft gegeven om de Franse ambassadeur Catherine Colonna te ontbieden om de "teleurstellende en disproportionele bedreigingen aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en de Kanaaleilanden uit te leggen". Colonna is gevraagd zich morgen te melden.

Frankrijk legde de vissersboten een boete op. Een van de boten werd naar Le Havre gestuurd en daar aan de ketting gelegd. Volgens de Fransen hadden de boten geen vergunning om in Franse wateren te vissen. Maar de Britse minister van Milieu George Eunice sprak dat tegen en zei dat de boten op een lijst stonden van vergunninghouders, die aan de Europese Unie is doorgegeven.

Harde woorden

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is een conflict ontstaan over in welke wateren vissers mogen vissen. Dat conflict dreigt steeds verder uit de hand te lopen. Het op het matje roepen van de Franse ambassadeur is daarin een volgende stap. "We betreuren de harde woorden die de Franse regering keer op keer in de mond neemt over dit onderwerp, wat de oplossing niet gemakkelijker maakt", aldus een verklaring van de Britse regering.

Na weken van onderhandelingen hebben Britse autoriteiten meer licenties uitgedeeld aan Franse vissers, maar volgens de Franse regering is het nog altijd maar de helft van het aantal waar Frankrijk recht op heeft. "We hebben samengewerkt met de Britten, we hebben ze alle data, documenten en informatie gegeven waar ze om vroegen. Ons geduld raakt op", zei een woordvoerder van de regering gisteren.

Energievoorziening

De Britten spreken dat tegen en stellen dat ze 98 procent van de aanvragen voor Europese schepen hebben goedgekeurd. Er zou alleen een conflict zijn over 31 boten die volgens de Britten een onvolledige aanvraag hebben ingediend.

Frankrijk heeft de druk verder opgevoerd met het publiceren van een lijst met sancties die vanaf 2 november van kracht kunnen worden. Daaronder kunnen ook maatregelen vallen die te maken hebben met de energietoevoer naar de Britse Kanaaleilanden vanuit Frankrijk. Onder meer de eilanden Jersey en Guernsey zijn voor hun elektriciteitsvoorziening sterk afhankelijk van Frankrijk.