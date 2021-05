Visserijconflict VK-Frankrijk loopt hoog op: marineschepen naar Jersey

Premier Johnson stuurt twee marineschepen naar het Britse eiland Jersey voor de kust van Frankrijk. De patrouilleschepen gaan de situatie in het gebied in de gaten houden, nu het conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over visserijrechten uit de hand dreigt te lopen.

Volgens een woordvoerder van Johnson gaat het om een "voorzorgsmaatregel". Er is, zo zegt hij, een "dringende noodzaak tot het kalmeren van de spanningen en tot een dialoog tussen Jersey en Frankrijk over de toegang van vissers". Na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is er een conflict ontstaan over de voorwaarden waaronder Europese vissers Britse wateren mogen betreden.

Elektriciteit afsluiten

De autoriteiten op het grootste Kanaaleiland, dat geen onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk maar een Brits Kroonbezit, vinden dat de Fransen te ver zijn gegaan door te dreigen met het tijdelijk afsluiten van de elektriciteit op het eiland. De Franse minister Annick Girardin (Zee) zei in het parlement dat ze niet zal aarzelen deze "vergeldingsmaatregel" in te zetten als de Britten de Franse vissers blijven tegenwerken. De doorgifte van elektriciteit op het eiland loopt voor het grootste deel via een onderzeese kabel vanuit Frankrijk.

Girardin ontdekte naar eigen zeggen afgelopen vrijdag dat de Britten Franse vissers nieuwe toegangsvoorwaarden hebben opgelegd, waardoor zij korter in het gebied mogen zijn en minder soorten vis uit het water mogen halen. De lijst met 41 Franse vissersboten waaraan nieuwe voorwaarden zijn opgelegd is volgens haar geen onderdeel van de brexitovereenkomst tussen het VK en de EU en "volkomen onaanvaardbaar". De Britten noemden het dreigement van Girardin op hun beurt "duidelijk onaanvaardbaar en disproportioneel".