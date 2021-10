Designerdrug 3-MMC voortaan verboden

De 'designerdrug' 3-MMC, in de volksmond ook wel 'poes' genoemd, is vanaf vandaag officieel verboden. Demissionair staatssecretaris Blokhuis van VWS laat weten dat de stof is opgenomen op lijst II van de Opiumwet en dat daarmee productie, handel en bezit strafbaar zijn.

In mei liet het kabinet al weten dat het verbod eraan kwam. Aanleiding was een zorgwekkende toename van het gebruik van 3-MMC, met name onder jongeren, en een stijging van het aantal gezondheidsincidenten.

3-MMC is een 'designerdrug' omdat het wordt gemaakt van stoffen die gewoon legaal zijn. 3-MMC is mogelijk verslavend, en gebruik kan leiden tot hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en rusteloosheid.

Totaalverbod designerdrugs

"Met dit verbod geven we een duidelijk signaal af aan de vaak jongere gebruikers: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af", zegt Blokhuis. Probleem is wel dat producenten het verbod nu nog makkelijk kunnen omzeilen door de samenstelling van de stof iets te veranderen.

Daarom werkt het kabinet aan een volledig designerdrugs-verbod door hele stofgroepen onder de Opiumwet te brengen. Ondertussen zet VWS ook in op voorlichting om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan 3-MMC.

NOS Stories deed eerder onderzoek naar 3-MMC en noemde de drug toen een 'sluipmoordenaar':