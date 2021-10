Australische voetballer uit de kast, als enige op hoogste niveau wereldwijd

Cavallo zegt dat hij het nieuws eerder al heeft gedeeld mijn zijn naasten, teamgenoten en coaches. "De steun die ik kreeg was immens", zegt de voetballer daarover. "Ik dacht dat mensen slechte dingen over me zouden zeggen, of grappen zouden maken, maar dat is niet het geval."

Adelaide United spreekt in een verklaring steun uit voor Cavallo. "We zijn ontzettend trots op Josh", schrijft directeur Kosmina. "Vandaag is niet alleen een belangrijke dag in het leven van Josh, maar het is ook een historisch moment voor het Australische voetbal."