Tienduizenden werkgevers moeten nog definitieve berekening loonsteun aanvragen

Jeroen van Boekel heeft een accountantskantoor in Noord Brabant en Gelderland voor ondernemers in het MKB, OOvB. Hij heeft tientallen klanten in het MKB die een controle nodig hebben. Het gaat in de meeste gevallen om subsidies tussen de 50.000 en de 100.000 euro.

"We hebben vanuit al onze vijf vestigingen één team geformeerd dat alle aanvragen controleert. Dat is een team van acht mensen, die zijn in het voorjaar gestart. In de herfstvakantie hebben zij ook doorgewerkt."

Voor zijn klanten gaat het waarschijnlijk lukken om de deadline te halen, maar hij heeft ook klanten moeten weigeren. "We worden gebeld door ondernemers die geen klant van ons zijn, om te vragen of wij hun aanvraag kunnen controleren. Die zijn dan radeloos, via Google bellen ze alle accountantskantoren in de regio. Maar wij hebben het druk genoeg, onze eigen klanten gaan voor."

Dat het nu zo druk is komt ook omdat in het voorjaar van 2020 de meeste bedrijven steun kregen. Zo'n 140.000 in totaal. In de periodes daarna nam dat aantal af, zoals je hieronder kan zien.