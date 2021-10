Hoe de grootste coronasteunmaatregel gemaakt werd: 'Eenvoudig svp'

22 maart: piloten van KLM

Om kwart voor 10 's avonds stuurt de directeur arbeidsverhoudingen van het ministerie een overzicht met de opzet van de regeling. Of de minister een aantal besluiten kan nemen.

"Ha allen, wederom onder de indruk!', schrijft Koolmees een half uur later terug. Één besluit dat hij die dag neemt gaat over de hoogte van het salaris dat wordt doorbetaald via de regeling: want moet deze regeling ook de hogere salarissen subsidiëren?

Doe je dat niet, dan heb je het risico dat bedrijven dan hun personeel met hoge inkomens gaan ontslaan. Piloten van KLM worden expliciet genoemd als voorbeeld. "Het is zoeken naar de juiste grens", schrijven de ambtenaren.

Die grens wordt gesteld op 9538 euro bruto per maand. Twee keer het maximum dat wordt gesteld bij normale ww-uitkeringen. De factor waarmee vermenigvuldigd wordt is een politieke keuze, schrijven de ambtenaren. "Hoge inkomens op 2x vind ik prima", schrijft de minister terug.

24 maart: 'eenvoudig svp'

Een dilemma dient zich aan. Hoe bepaal je hoeveel omzetverlies een bedrijf heeft? Waar moet je de omzet in coronatijd mee vergelijken? Die vraag is van groot belang voor bijvoorbeeld strandtenten, die in de zomer het grootste deel van de omzet maken.

Er was een variant bedacht, de meest 'zuivere methode', volgens de ambtenaren, waarmee je in de berekening rekening kon houden met seizoensinvloeden. "Maar ingewikkeld", schreven ze.

In de tweede variant die de ambtenaren voorstelden, en waar de minister uiteindelijk voor koos, kon dat niet. In die methode werd de omzet vergeleken met de jaaromzet van 2019, gedeeld door vier. Strandtenten, ijscomannen en andere ondernemers die hun omzet in een bepaald seizoen maakten werden daardoor benadeeld. "Minder zuiver, maar eenvoudig", schreven de ambtenaren.

"Eenvoudig svp", schrijft de minister op de memo.