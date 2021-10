Experts: stijgende zorgkosten hoofdpijndossier voor nieuw kabinet

De komende jaren stijgen de zorgkosten met miljarden euro's en een nieuw kabinet zal daar iets aan moeten doen, betoogde Bas van den Dungen, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Financiën, vandaag bij de formatieonderhandelingen. "Het is een belangrijke opgave voor de formerende partijen om die kosten te beteugelen."

Van den Dungen was samen met de president van De Nederlandsche Bank en de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) uitgenodigd. "Het is belangrijk dat het kabinet daar goed naar kijkt , juist om ruimte te houden voor andere noodzakelijke uitgaven, voor klimaat, defensie, waar de wensen ook voor liggen", zei Van den Dungen na afloop van het gesprek. Veel ruimte om structureel geld uit te geven hebben de formerende partijen niet.

10 miljard stijging

De komende kabinetsperiode stijgen de zorgkosten met bijna 10 miljard euro. En dat is veel meer dan welke andere uitgavepost dan ook, vulde CPB-directeur Pieter Hasekamp aan. "Die stijging komt door vergrijzing, loonstijgingen, maar ook door nieuwe wensen en technologische ontwikkelingen."

Als een nieuw kabinet die zorgkosten niet beteugelt, blijft er minder geld over voor andere wensen, zoals het klimaat, defensie, lagere belastingen of hogere ambtenarensalarissen. Dat zijn structurele uitgaven die jaarlijks terugkomen, en daarvoor hebben de formerende partijen weinig ruimte.

Gratis geld lenen

Eerder werd bekend dat de formerende partijen overwegen om extra geld te lenen voor thema's als stikstof, klimaat en infrastructuur. Dat zou dan gaan via speciale fondsen buiten de begroting om. "Over zo'n structuur zijn wij terughoudend", zei Hasekamp van het CPB. "Als je allemaal fondsen om een gewone begroting heen zet, dan doorkuis je de gewone afspraken."

Geld lenen is nu zo goed als gratis voor de Nederlandse overheid, "maar we weten niet of dat de komende jaren zo blijft", waarschuwt het CPB. Ook Klaas Knot van DNB is daar sceptisch over. "Alles wat de overheid besteedt, moet uiteindelijk gefinancierd worden. Aan het eind van de rit moet het een keer door belastinggeld worden opgebracht. Die waarheid verdwijnt niet."