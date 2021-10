Ook kinderrechters onderzoeken eigen rol in toeslagenaffaire

Familie- en jeugdrechters gaan onderzoeken hoe ze hebben gehandeld bij uithuisplaatsingen van kinderen en bij andere "kwetsbare" zaken. De beroepsgroep wil onder meer uitzoeken of ze last hebben van "blinde vlekken", zegt kinderrechter Ellen van Kalveen, voorzitter van de landelijke expertgroep jeugdrechters in de Volkskrant.

De rechters doen het onderzoek onder meer naar aanleiding van de oproep van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan de rechtspraak om in de spiegel te kijken.

Bestuursrechters

Begin deze maand oordeelden de bestuursrechters al hard over hun eigen handelen in de toeslagenaffaire. Het overlegorgaan van bestuursrechters concludeerde dat de meeste rechters blind de aanpak van de Belastingdienst volgden, terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden.

De familie- en jeugdrechters willen nu ook uitzoeken of ze te weinig oog hebben gehad voor de belangen van burgers die "tegenover het systeem" zijn komen te staan, zegt Van Kalveen in de krant. "We inventariseren daarom nu landelijk welk type zaken kwetsbaar is en welke risico's hierin zouden kunnen spelen."

De rechters willen voor het onderzoek onder meer spreken met deskundigen en onafhankelijke buitenstaanders.

Uithuisplaatsingen

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat tussen 2015 en 2020 1115 kinderen van slachtoffers van het kinderopvangtoeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst. Het rapport meldde niet of de uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire of dat er andere oorzaken zijn.

Volgens de familie- en jeugdrechters was al voor de publicatie van de CBS-cijfers besloten om het onderzoek in te stellen. Ook benadrukt Van Kalveen dat rechters altijd grondig kijken naar uithuisplaatsingen. "Wij zijn geen stempelmachine."

De voorzitter van de landelijke expertgroep jeugdrechters ziet wel al grote knelpunten in het werkveld, zoals een tekort aan jeugdrechters en zaken die steeds ingewikkelder worden. "Het algehele gevoel bij de betrokken rechters is dat door gebrek aan tijd en geld een goede rechtsbescherming van het kind en de ouders in het gedrang kan komen."