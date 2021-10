Cabaretprijzen naar Sara Kroos, Alex Klaasen en Elke Vierveijzer

Sara Kroos, Alex Klaasen en Elke Vierveijzer hebben ieder een Poelifinario gewonnen. De belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen werden uitgereikt in theater Diligentia in Den Haag.

Kroos won in de categorie entertainment met haar show Verte. "Ze koppelt de kritische stemmen in haar hoofd aan een mooi pleidooi voor kwetsbaarheid en doorbreekt het taboe op mentale stoornissen", staat in het juryrapport.

Ook houdt Kroos de toon licht, ondanks de serieuze thema's. "Het spervuur van grappen over haar ongemakkelijke burgerbestaan treft vrijwel altijd doel, terwijl ze ontroert met liedjes over opgroeien." De cabaretier was zelf niet in de zaal aanwezig en ontving de prijs via een videoboodschap.