Waarnemend burgemeester Scherpenzeel vecht ontslag aan

Waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel stapt naar de rechter om zijn ontslag door commissaris van de koning John Berends terug te draaien.

Klein werd ontslagen nadat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de stekker had getrokken uit de herindelingsplannen van de provincie Gelderland voor Scherpenzeel en Barneveld. In Scherpenzeel was veel weerstand tegen de herindeling.

Bestuurlijk functioneren

Binnen de gemeente leefde het gevoel dat Klein, die ook tegen de fusie was, is ontslagen omdat Berends zich ergerde aan de rol die Klein speelde in de kwestie. Berends ontkende dat in de Provinciale Staten met klem. Volgens hem ging het om het bestuurlijk functioneren van Klein.

Klein is het niet eens met zijn ontslag en hoopt dat via een kort geding op te schorten, totdat zijn bezwaarprocedure tegen het ontslag is afgerond.

"Op dit moment leggen we de laatste hand aan onze brief aan de Rijksheer en de rechtbank", zegt de advocaat van Klein tegen Omroep Gelderland. "Aangezien dit een unieke zaak is - nooit eerder werd een waarnemend burgemeester tegen zijn zin ontslagen - willen we het juridisch zo goed mogelijk verwoorden."