Ruim miljoen zorgmedewerkers krijgen bonus van 385 euro, bedrag hoger dan verwacht

Iets meer dan een miljoen zorgmedewerkers krijgen de zorgbonus 2021. VWS heeft de aanvragen voor 1.042.071 zorgverleners goedgekeurd, zo laat het ministerie weten. De bonus bedraagt 384,71 euro netto.

Het extraatje is bedoeld voor zorgpersoneel dat vanwege de coronapandemie onder moeilijke omstandigheden zorg heeft verleend. De bonus geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. Het zijn de werkgevers en budgethouders die de bonussen hebben aangevraagd voor hun personeel.

Aanvankelijk dacht het demissionaire kabinet dat de bonus tussen de 200 en 240 euro zou bedragen. Voor de regeling was 720 miljoen euro vrijgemaakt, die eerlijk zou worden verdeeld over het aantal aanvragen. Omdat het aantal aanvragen lager is dan verwacht, valt de bonus nu dus hoger uit.

Voor eind van het jaar uitbetaald

De werkgevers krijgen het geld voor half november overgemaakt, waarna ze de bonussen nog voor het eind van het jaar kunnen uitbetalen. Dat moet in ieder geval binnen vijf maanden gebeuren.

Vorig jaar werd er ook al een bonus uitgekeerd voor zorgmedewerkers. Die bedroeg toen 1000 euro netto. Volgens het kabinet was die alleen bedoeld voor medewerkers die een "uitzonderlijke prestatie" hadden geleverd in de strijd tegen corona, zoals IC-personeel. Maar veel zorginstellingen wezen erop dat ze het 'met z'n allen' hadden gedaan en vroegen de bonus voor het hele personeel aan, dus ook voor de schoonmakers en de administratief medewerkers.