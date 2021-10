KNMI stelt verwachte zeespiegelstijging naar boven bij

Als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal de zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met mogelijk 1,2 meter stijgen ten opzichte van het begin van deze eeuw. Dit kan ook nog meer worden, tot zelfs 2 meter zeespiegelstijging, als het smelten van het ijs op Antarctica sneller gaat. Dat blijkt uit een nieuw rapport door het KNMI, het zogenoemde Klimaatsignaal '21, dat vanochtend is gepresenteerd.

Hiermee wordt de verwachte zeespiegelstijging naar boven bijgesteld, want eerder kwam het instituut nog tot de conclusie dat de zeespiegelstijging maximaal één meter zou zijn. De nieuwe inzichten zijn gebaseerd op het laatste rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat deze zomer uitkwam, aangevuld met eigen onderzoek.

Het KNMI voorziet ook een toename van de kans op valwinden, mogelijk meer droge lentes en zomers en meer extreme regenbuien in de zomer. "Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-Europa op", stelt het KNMI.

Eerder was al duidelijk dat het Nederlandse klimaat van nu te vergelijken is met dat in het Franse Lille van 25 jaar geleden en met dat van Parijs van vijftig jaar geleden. "De klimaatcrisis is bij ons, het is al code rood", zei staatssecretaris Steven van Weyenberg (I&W), die het nieuwe rapport in ontvangst nam. "Het is een oproep aan ons allemaal, om verdere klimaatverandering te voorkomen en ons aan te passen."

Kennis ontwikkelt zich snel

Het IPCC stelde deze zomer vast dat het zeker is dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt. Daarnaast bleek dat met de huidige uitstoot van broeikasgassen de 1,5 graad opwarming over tien jaar al overschreden wordt. Dat is tien jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Ook benadrukte het IPCC dat de snelheid waarmee het klimaat op dit moment verandert niet eerder is voorgekomen in ten minste 2000 jaar en mogelijk nog veel langer.

Correspondent Rolien Créton reisde af naar Groenland, waar de ijskap als gevolg van klimaatverandering sneller smelt dan ooit is gemeten: