'Advocaten mogen geen laptops meer meenemen in gevangenis Vught'

Advocaten die hun cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught willen bezoeken, moeten dat sinds vorige week doen zonder dat ze hun laptop of andere gegevensdragers mogen meenemen. De beslissing is genomen met het oog op de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien.

Advocaten mogen in principe gegevensdragers, bijvoorbeeld telefoons of laptops waarop dossierstukken staan, mee de gevangenis in nemen naar gesprekken met hun cliënt. In de EBI gold dit beleid niet, maar werden laptops van raadslieden gedoogd.

Daar komt nu dus een einde aan. "Voortzetting van deze werkwijze is op dit moment niet verantwoord c.q. verdraagt zich niet met de veiligheid van de EBI", schrijft de directie. "Vanaf heden is het dan ook niet toegestaan om digitale gegevensdragers in te voeren."

Boodschappen naar de buitenwereld

Na de recente aanhouding van Youssef T. rees de vraag of de regels voor advocaten moeten worden aangepast. T. is een volle neef van crimineel Ridouan Taghi, die vastzit in Vught, en hij trad ook op als diens advocaat. Ridouan Taghi zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat of advocaten, ook als die familie van hem zijn.

Youssef T. werd begin deze maand aanhouden terwijl hij Ridouan Taghi bezocht in de EBI. Hij wordt ervan verdacht boodschappen van Taghi naar de buitenwereld te hebben doorgestuurd.

'Onaangenaam verrast'

Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, zegt dat de maatregel een onaangename verrassing is voor de beroepsgroep. "Het kan niet zo zijn dat door één incident de gehele advocatuur zo'n draconische maatregel krijgt opgelegd. Er ligt een verdenking tegen één advocaat. Dan wordt uit het oog verloren dat 18.000 advocaten hun werk wel goed doen."