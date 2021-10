The Great Resignation: revolutie op Amerikaanse arbeidsmarkt

Het is nog fris, maar een ochtendzonnetje breekt door als Chris Van Jura met zijn aanhangwagen de hoek om komt. The Best Jersey Dog, belooft het vrolijk versierde karretje. Chris klapt het luik open, steekt de grillplaat aan en binnen twintig minuten is zijn hotdog-kraam er klaar voor. De eerste klant meldt zich. Voor een "darn good dog", zegt Van Jura met een grote glimlach op zijn gezicht.

Van Jura uit New Jersey had een goede carrière in de horeca, op het laatst een hoge managementpositie bij een grote hotelketen in Washington. Toch besloot hij zijn loopbaan van twintig jaar aan de kant te zetten en helemaal opnieuw te beginnen. "Ik had een mooie baan, maar ik voelde nooit zekerheid. Veel mensen hebben tijdens de pandemie gedacht; wie gaat er eigenlijk voor mij zorgen? Mij als een mens behandelen, en niet als een nummer?"

En hij is niet de enige. Amerika beleeft een ongekende golf van vrijwillige ontslagnemers: mensen die uit eigen beweging hun carrière vaarwel zeggen. Economen hebben de trend al The Great Resignation gedoopt. Zowel in april als juli van dit jaar nam een recordaantal Amerikanen ontslag. In augustus werden die records weer gebroken: 4,2 procent van de beroepsbevolking stopte ermee.

Getalenteerde mensen in de big tech, uitgeblust zorgpersoneel, bediening in de horeca, van laagbetaald werk tot management-posities: ze komen uit alle mogelijke sectoren en lagen van de beroepsbevolking en hebben besloten het roer om te gooien. In het terugveren uit de corona-crisis gaat de Amerikaanse arbeidsmarkt door een kleine revolutie.

Drie hectaren cannabis

Tegelijk is de werkloosheid, nu net onder de 5 procent, niet uitzonderlijk hoog. Dus waar blijven al die mensen? Deels waar Chris Van Jura bleef: ze begonnen een eigen bedrijfje. Want naast het ongekende aantal vrijwillige ontslagnemers werden er nog nooit zo veel nieuwe ondernemingen geregistreerd in Amerika als in de afgelopen 1,5 jaar. Meer dan 7 miljoen Amerikanen waagden de sprong.

Een andere grote groep maakt de overstap naar opkomende bedrijfstakken. Jon Lassiter gaf zijn positie in het management van een winkelketen op voor de cannabis-industrie. Cannabis is een van de meest spectaculaire groeimarkten van dit moment in Amerika. Lassiter: "Er is hier meer te doen en meer te verdienen, deze industrie is dé magneet van de arbeidsmarkt, zeer opwindend allemaal."

Op de wietplantage van het bedrijf Culta in de staat Maryland, staan de planten manshoog en rijen dik. Drie hectaren cannabis, met daarnaast een groot laboratorium waar de zaden worden gekweekt en nieuwe producten worden getest. "Vier jaar geleden begonnen we hier met vijf werknemers op de grond, nu hebben we 165 collega's, en we groeien door."