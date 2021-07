Door corona kan Amerikaans horeca-personeel eindelijk eisen stellen

De roep om rassengelijkheid na de dood van George Floyd heeft volgens Adam ook zijn weerslag gehad op hoe er nu langzaamaan anders naar het fooiensysteem wordt gekeken: "Het merendeel van het personeel in de horeca zijn mensen van kleur, vaak vrouwen. Je ras en je sekse bepalen hoeveel fooi je krijgt. Witte mannen krijgen het meeste, daarna mannen van kleur en vervolgens witte vrouwen. Vrouwen van kleur krijgen het minste percentage fooi. Het maakt die vrouwen compleet afhankelijk van de grillen van de baas en de klant. Er komen meer klachten bij de commissie voor gelijke behandeling binnen over de horeca dan over welke andere industrie dan ook."

Er begint wel iets te veranderen. Kleinere restaurant-eigenaren hebben volgens Adam steeds vaker behoefte aan informatie om socialer te kunnen ondernemen. Via hun stichting Good Work Austin geven Adama en Fiore nu ook workshops aan andere ondernemers. "Ik heb contact gehad met restaurants in Maine, Rhode Island, New Hampshire, North Carolina, Oregon, Oklahoma, Michigan, Wisconsin en Louisiana. Het is echt fantastisch hoeveel mensen ons weten te vinden. We proberen als vakgenoten over dit soort zaken met elkaar van gedachten te wisselen."

JR Ayala staat ondertussen lachend servetten te vouwen met haar nieuwe bazin, bij wie ze uiteindelijk gehoor vond. Ze voelt zich in het nieuwe restaurant veilig en krijgt betaald verlof. Na vervelende ervaringen bij haar vorige werkgever geeft ze nu ook workshops voor Good Work Austin hoe vrouwen kunnen omgaan met seksuele intimidatie. "Ik hoop dat we naar een situatie gaan, waarin we ons werk niet meer hoeven neer te leggen om gewoon als mens behandeld te worden."