Corona-uitbraak in asielzoekerscentrum Goes, bewoners in quarantaine

49 van de 320 bewoners van de noodopvanglocatie in de Zeelandhallen in Goes zijn positief getest op het coronavirus. Alle bewoners zitten per direct in quarantaine en mogen het terrein niet af. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er nog geen bewoners naar het ziekenhuis overgeplaatst.

Eergisteren besloot de GGD alle bewoners te testen omdat een aantal van hen klachten had. Vanwege het hoge aantal positieve tests is besloten een deel van de locatie speciaal in te richten voor bewoners met covid-19.

Mondkapjesplicht en anderhalve meter

De mondkapjesplicht is weer ingevoerd en ook moeten bewoners afstand houden van elkaar, zegt woordvoerder Timo Waarsenburg van het COA. De organisatie weet niet hoeveel bewoners gevaccineerd zijn. "Dat mogen we niet bijhouden, maar we weten dat sommigen in het buitenland gevaccineerd zijn en anderen hier."

Eind september kwamen de eerste Afghaanse vluchtelingen aan op de noodopvanglocatie in Goes.