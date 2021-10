COA vraagt hotels en vakantieparken weer om asielzoekers op te vangen

Het tekort aan opvang voor asielzoekers is zo nijpend, dat opvangorganisatie COA opnieuw om hulp vraagt aan hotels en vakantieparken. Zo krijgen hotels het verzoek om voor twee weken minimaal dertig asielzoekers op te vangen, inclusief drie maaltijden per dag.

Naar aanleiding van het nieuwe verzoek zijn er nog geen mensen ondergebracht. "Wij hebben nog niks geboekt", laat het COA weten. "Eerst inventariseren we wat er beschikbaar is. Vervolgens kijken we met de gemeente naar de mogelijkheden." Vorig jaar november werd een soortgelijk verzoek gedaan en onlangs werden er in Duinrell weer mensen opgevangen.

Krapte op woningmarkt

Er is al maanden sprake van een tekort aan opvangplekken. Dat komt door de toename van asielzoekers, gezinsherenigingen en doordat de doorstroming vanuit azc's stokt.

In de Nederlandse asielzoekerscentra zijn zo'n 30.000 opvangplekken die bijna elke dag voor 100 procent zijn gevuld, zegt het COA. Van de 30.000 mensen hebben er ongeveer 11.000 een verblijfsvergunning. Zij mogen in Nederland blijven en doorstromen naar een eigen woning, maar vanwege de grote krapte op de woningmarkt zitten ze nog steeds in een azc. "Het is alle hens aan dek", zegt een COA-woordvoerder.

Crisisnoodopvang

Als er te weinig opvangplekken zijn, wenden het Rijk en het COA zich tot de crisisnoodopvang. Daarbij worden mensen ondergebracht in bijvoorbeeld scholen of sporthallen. "Maar we doen met zijn allen onze uiterste best om dat te voorkomen, want daar zit helemaal niemand op te wachten", laat het COA weten.

In Goes ging eind vorige maand een noodopvang open voor 320 asielzoekers. Verslaggever Joris van Poppel kreeg een rondleiding: