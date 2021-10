Dodelijke steekpartij Den Bosch vermoedelijk gestreamd, 'deel beelden niet'

De dodelijke steekpartij in Den Bosch waarbij gisteravond een 20-jarige vrouw om het leven kwam, is gestreamd via Instagram. Dat melden diverse media, waaronder Omroep Brabant.

De politie heeft de beelden ook gezien en neemt ze mee in het onderzoek. De politie houdt er sterk rekening mee dat de beelden door de verdachte, een 21-jarige vrouw uit Den Bosch, zijn gemaakt. Die vrouw is gisteren na het incident opgepakt. Volgens de politie waren de vrouwen halfzussen van elkaar en woonden ze in hetzelfde huis.

De steekpartij gebeurde gisteravond rond 19.30 uur in een huis in Den Bosch. De aanleiding is nog niet duidelijk. Het 20-jarige slachtoffer wist eerst nog het huis uit te vluchten en klopte bij de buren aan voor hulp. Uiteindelijk is ze in dat huis overleden.

Foxterriër

Hulpdiensten waren niet op tijd om de vrouw te redden. Bij het incident is ook een hond, een foxterriër, zwaargewond geraakt. Het dier is naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht.

Op sociale media worden beelden van de steekpartij gedeeld. De politie doet een oproep om de videobeelden en de screenshots niet verder rond te sturen. "Mensen realiseren zich niet wat die beelden doen met de nabestaanden van het slachtoffer. Je moet ook niet willen dat zoiets rondgaat op sociale media. Wat zou jij ervan vinden als dit jouw zus of vriendin was?", aldus de woordvoerder.

Onderzoek gaat verder

De politie gaat nog achterhalen wie de beelden heeft gemaakt, maar "het lijkt er wel op dat dit door de verdachte is gedeeld. Dat moeten we nog verder onderzoeken."

De politie heeft gisteren met nabestaanden en buren van het slachtoffer gesproken. Het onderzoek naar de steekpartij gaat vandaag weer verder. De woning wordt nog verder onderzocht en de verdachte wordt gehoord.

De hond die zwaargewond raakte bij de steekpartij is gisteravond geopereerd. Zijn toestand is nu stabiel, laat de dierenambulance aan Omroep Brabant weten. Het dier kreeg acht messteken in zijn lichaam. "De messteken zaten verdeeld over zijn hele lichaam", zegt een woordvoerder van de dierenambulance.

Volgens de woordvoerder was de operatie succesvol. "Hij had heel veel bloed verloren, maar de operatie is goed gelukt. Dat is positief. Ze hebben alle wonden kunnen dichten en de bloedingen gestopt. Maar je weet nooit hoe het intern verder verloopt."

De politie deed onderzoek rond en in de twee woningen: