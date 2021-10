Vrouw overleden na steekincident Den Bosch

In Den Bosch is een 20-jarige vrouw overleden na een steekincident. Bij het incident, dat gisteren rond 19.30 uur in een huis plaatsvond, is ook een hond zwaargewond geraakt. Een 21-jarige vrouw uit Den Bosch is aangehouden.

Het slachtoffer wist het huis te ontvluchten en klopte bij de buren aan, meldt Omroep Brabant. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt, onder meer met een traumahelikopter.

De hulpdiensten waren niet op tijd aanwezig om de vrouw te redden. Er werd eerste hulp verleend, maar dat mocht niet baten, ze overleed in het huis van de buren. De hond is naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht.

De toedracht is niet duidelijk. Het incident zorgde voor commotie op straat. Veel omwonenden stonden bij de politieafzetting.