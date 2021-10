Rapper Murda terug in Nederland na aanhouding in Turkije

Rapper Murda is terug in Nederland. Dat laat zijn management aan persbureau ANP weten. Gisteren werd bekend dat Murda Turkije mocht verlaten, nadat hij eerder een uitreisverbod had gekregen.

De Nederlandse rapper is door justitie in Turkije aangeklaagd omdat hij het gebruik van drugs in zijn teksten zou verheerlijken. Vorig weekend zat hij een dag in een Turkse cel, nadat hij bij aankomst op het vliegveld van Istanbul was gearresteerd. Hij kwam zondag vrij maar mocht Turkije niet uit.

Gisteren werd bekend dat de 37-jarige Murda, die eigenlijk Önder Dogan heet, het land toch mocht verlaten. Een Turkse rechter had het uitreisverbod opgeheven.

De aanklacht wordt nog wel behandeld, wanneer is nog niet bekend. Op basis van de aanklacht kan hij vijf tot tien jaar cel krijgen.