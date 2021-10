Volt doet bij verkiezingen in minder gemeenten mee dan gehoopt

Volt doet bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in minder plaatsen mee dan waar de partij op hoopte. 25 plaatselijke afdelingen hadden zich aangemeld, maar veel daarvan voldoen niet aan de 'pariteitseisen' die Volt zichzelf stelt. Projectleider Anna Strolenberg bevestigt een bericht daarover in De Telegraaf.

Volt is onderdeel van een Europese politieke beweging en een van de kernprincipes van die beweging is dat de kandidatenlijsten voor de helft uit mannen bestaan en voor de helft uit vrouwen. En non-binaire mensen kunnen de plekken van zowel mannen als vrouwen bezetten.

Maar in de praktijk blijken meer mannen dan vrouwen zich aan te melden, waardoor de 50-50-verdeling niet wordt gehaald. Binnenkort wordt duidelijk in hoeveel gemeenten Volt deelneemt.

Volgens Strolenberg zijn het er in elk geval meer dan tien. Partijleider Dassen zei in juli al dat Volt niet overal mee kan doen en dat "je soms minder snel moet gaan, om verder te komen."

Voorbereidingstijd kort

Volt wil vasthouden aan de pariteit, want de partij vindt een 'gelijke representatie' belangrijk. Strolenberg benadrukt dat Volt een jonge partij is, en de voorbereidingstijd voor de gemeenteraadsverkiezingen kort. In korte tijd is het aantal leden in Nederland gegroeid van 1200 naar 12.000.

Volt deed in maart van dit jaar voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en haalde toen drie zetels. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.