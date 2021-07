Volt wil ook meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

Volt, de pro-Europese partij die in maart met drie zetels in de Tweede Kamer kwam, wil ook meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dat heeft partijleider Laurens Dassen gezegd op het online-congres van de partij.

Die gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. In welke gemeenten Volt op het stembiljet zal staan, is nog niet duidelijk. Dat hangt vooral af van de lokale afdelingen. De laatste tijd is het aantal leden van Volt gestegen van 2000 naar 11.000, zei Dassen.

"We zijn een partij in opbouw, we zullen dus keuzes moeten maken", zei hij in zijn toespraak tegen de leden. Wel is duidelijk dat Volt nadrukkelijk als Europese partij zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "De uitdagingen die we hier hebben, delen we met andere Europeanen. Laten we van hen leren en de beste oplossingen naar de Nederlandse gemeenten halen."

Grenswerkers

De partij wil zich ook richten op lokale kwesties met een internationale component, zoals grensoverschrijdend openbaar vervoer of grenswerkers.

Het congres ging voor een groot deel over het in goede banen leiden van de onstuimige groei van Volt. Daarvoor worden nieuwe medewerkers aangenomen om de partij te professionaliseren, maar Dassen hecht ook aan vrijwilligers. "De trein dendert door. We zullen fouten maken. Help elkaar dus ook, en stel anderen in je afdeling in staat om mee te doen", zei hij.