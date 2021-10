Politie arresteert na vier jaar nieuwe verdachte van aanslag Manchester

Ruim vier jaar na de zelfmoordaanslag in de Manchester Arena heeft de Britse politie een nieuwe verdachte gearresteerd. Een 24-jarige man is na aankomst in Engeland op het vliegveld van Manchester gearresteerd.

De man wordt verdacht van het helpen bij de voorbereidingen voor de aanslag op 22 mei 2017 aan het einde van een concert van Ariana Grande. 22 mensen kwamen om het leven toen de Libische zelfmoordterrorist Salman Abedi een bom afgaan liet afgaan in de foyer van de Manchester Arena. Onder de slachtoffers waren veel kinderen.

Salman Abedi's broer Hashem werd vorig jaar veroordeeld tot 55 jaar cel, omdat hij zijn broer had geholpen bij het voorbereiden van de aanslag. Nu is er dus opnieuw iemand opgepakt die daarvan wordt verdacht.

Vastbesloten

De politie van Manchester zegt vastbesloten te zijn om de waarheid over de omstandigheden rond de terreuraanslag boven tafel te krijgen.

"Er zijn meer dan vier jaar verstreken sinds de gruweldaad plaatsvond, maar we zijn onwankelbaar in onze toewijding om elke beschikbare onderzoekslijn te volgen, zodat we iedereen die door de gebeurtenissen in de arena is getroffen de antwoorden kunnen geven die ze verdienen", zegt rechercheur Simon Barraclough.