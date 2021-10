Muziekwereld herdenkt Haitink: 'Hij zette zijn onzekerheid om in grote daden'

Zowel Haffmans als Kieft staat stil bij de successen die Haitink had met het Concertgebouworkest. Dat leidde hij tussen 1961 en 1988 als chef-dirigent. Maar ze benadrukken ook de moeilijke tijd die hij daar soms had en de strijd die hij voerde met de directie.

Kieft: "Hij was een jonge dertiger toen hij daar kwam, misschien was hij zelfs wel een klein beetje naïef. Hij wist nog niet helemaal hoe hij zich als chef-dirigent een houding moest geven. Hij heeft de nodige littekens opgelopen daar en die zijn nooit helemaal geheeld."

Haffmans: "Hij moest het orkest echt overwinnen. Het orkest zei over hem: 'hij weet nog niets, maar hij is een echte dirigent'. Ze hebben zich echt door hem laten winnen, en die band is heel warm geworden."

Violist Henk Rubingh maakte Haitink lang mee bij het Concertgebouworkest. "Je zou kunnen zeggen dat hij door zijn eenvoud tot de meest prachtige en diepgaande interpretaties kon komen. Je hebt dirigenten die zich ongelooflijk in het zweet staan te dirigeren, maar hij verstond - misschien ook doordat hij ouder werd - de kunst om met hele kalme en minutieuze gebaren voor elkaar te krijgen wat hij wilde. Het orkest hing aan zijn dirigeerstok."

Lastige patiënt

Over Haitink werd vaak gezegd dat hij lastig kon zijn, erkent ook Kieft. "Hij noemde zichzelf een lastige patiënt, dat wist hij ook van zichzelf. Hij was soms makkelijk uit balans te brengen. Maar zo werd hij eigenlijk niet gezien door de muzikanten."

Rubingh: "Wat hem ook zo typeerde was dat hij ons zoveel mogelijk vertrouwen gaf. Mensen voelden zich heel erg gesteund en gewaardeerd."

Volgens Kieft kon hij vooral lastig zijn voor de mensen om het orkest heen, zoals de Concertgebouw-directie. Zo had hij ooit ruzie met toenmalig orkestdirecteur Piet Heuwekemeijer die wilde dat het Concertgebouworkest ook kamermuziek zou spelen in kleinere samenstellingen. Haitink was het daar niet mee eens. Hij trok uiteindelijk aan het langste eind en Heuwekemeijer nam ontslag.

Stempel

Het Concertgebouw laat in een korte reactie op Twitter weten te rouwen om hun "geliefde dirigent". "Hij was een van de chefs die een hele lange periode aan ons verbonden is gebleven. En in die periode heeft hij een enorm stempel op ons orkest kunnen zetten", vertelt directeur David Bazen. "Hij is van groot belang geweest voor onze speelcultuur en de ontwikkeling van ons repertoire."

Bazen roemt ook de band die Haitink had met het publiek. Hij laat weten dat de komende dagen wordt gekeken hoe op gepaste wijze aandacht aan het overlijden kan worden gegeven. Er zal in ieder geval een concert komen ter ere van hem.