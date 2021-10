Haitink, 'de raadselachtige maestro', was een van 's werelds grootste dirigenten

'Dirigieren ist ein Rätsel', dirigeren is een mysterie, is de titel van de biografie die over Bernard Haitink verscheen, toen hij in 2019 afscheid nam als dirigent. Een jaar later verscheen er een BBC-documentaire over hem met de titel The Enigmatic Maestro.

En raadselachtig was hij, de afgelopen dag in Londen overleden Haitink. Een wat schuwe, naar eigen zeggen weinig zelfverzekerde en 'communicatief eigenaardige' man, die toch algemeen werd gezien als een van de grootste dirigenten op aarde, een 'wereldvorst' in de muziek.

Zodra hij op de bok stond, verdween zijn breekbaarheid en veranderde hij in de soevereine meester die wist wat hij wilde en die anderen in zijn greep had, niet met driftige en theatrale gebaren, maar juist met minimale bewegingen. Het leek of hij de muziek die hij in zijn hoofd had via zijn rechterhand rechtstreeks in het orkest injecteerde. De musici keken amper nog op hun bladmuziek en richtten hun blik op Haitink, alsof ze wilden zeggen: "Gebruik me", zo merkt een van hen op in de BBC-documentaire.

Amsterdam-Zuid

Haitink groeide op in Amsterdam-Zuid in een niet opvallend muzikaal gezin. Zijn vader was directeur van de Amsterdamse Elektriciteitsmaatschappij. Zoals het gegoede Amsterdammers betaamde, namen zijn ouders hem mee naar het Concertgebouw, waar hij als kind onder de indruk raakte van zijn beroemde voorganger Willem Mengelberg. Ook kreeg hij vioolles.

Tegen de zin van zijn ouders bleef hij ook in de oorlog het Concertgebouw bezoeken, waar Joden werden geweerd en Joodse orkestleden waren ontslagen. Na de oorlog stopte hij voortijdig met het Amsterdams Lyceum, een dure middelbare school voor kinderen van welgestelde Amsterdammers. Desondanks werd hij aangenomen op het conservatorium.