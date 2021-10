Regeringsleiders spreken over Polen, voorlopig nog geen sancties

Er vielen harde woorden in het Europees Parlement nadat de Poolse premier Morawiecki afgelopen dinsdag de parlementariërs had toegesproken naar aanleiding van de ruzie over Poolse wetten versus Europese wetgeving. Tijdens de EU-top vandaag in Brussel nemen de regeringsleiders gas terug.

De gemoederen liepen de afgelopen weken hoog op toen het Poolse Constitutionele Hof oordeelde dat de nationale wetten zwaarder wegen dan die van de EU. Premier Rutte liet al snel weten dat Polen vanwege deze uitspraak wat hem betreft geen aanspraak kan maken op 36 miljard euro uit het coronasteunfonds. Hij zou dat ook op deze top inbrengen.

De Poolse premier Morawiecki herhaalde deze week in Brussel nog eens niet van plan te zijn de uitspraak van de Poolse rechter naast zich neer te leggen. Maar de meeste landen willen geen hoogoplopende ruzie met Polen. Sommige regeringsleiders, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel, hopen dat ze in gesprek met Morawiecki tot een oplossing kunnen komen.

Maat is vol

Voor landen als Nederland en Luxemburg is de maat echter vol. Zij willen dat er actie genomen wordt tegen Polen en kijken naar de Commissie voor strafmaatregelen tegen Polen.

Toch zijn er ook maatregelen die de regeringsleiders zelf kunnen nemen. De zwaarste is de zogenaamde artikel-7-procedure.