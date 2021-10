Zaandam vangt ongeveer 400 asielzoekers op in voormalige hotelboot

Gisteren maakte demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) na een bezoek aan Ter Apel bekend dat honderden asielzoekers later deze week elders in het land worden opgevangen. Het gaat om 200 plekken in Almere en 300 in Gorinchem.

Eerder waren al tijdelijke opvangplekken toegezegd in onder meer Rotterdam, Tilburg en Groningen.

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. NOS op 3 zocht uit hoe dit komt: