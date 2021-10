Nieuwe deltavariant waarschijnlijk besmettelijker, wat betekent dit?

Een nieuwe subvariant van de deltavariant van het coronavirus is in opmars in het Verenigd Koninkrijk. Britse media schrijven al een aantal dagen over subvariant 'AY.4.2', die mogelijk verantwoordelijk is voor een sterke toename in het aantal nieuwe besmettingen.

Sommige deskundigen denken dat de variant 10 tot 15 procent besmettelijker is dan de nu wereldwijd dominante deltavariant. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de subvariant vooralsnog nog niet apart aangemerkt als variant of concern.

Het RIVM laat aan de NOS weten dat 'AY.4.2' al zo'n tien weken in Nederland aanwezig is. "We zien in de kiemsurveillance dat het aandeel van deze variant zo'n 0,1 tot 0,2 procent van alle besmettingen uitmaakt", zegt een woordvoerder.

Het aandeel stijgt amper, wat er volgens het RIVM op duidt dat niet gaat om een sterk besmettelijke variant. "Ook is de variant nog niet door de WHO aangemerkt als een variant of concern, maar we blijven het monitoren via de kiemsurveillance." Zolang dat niet gebeurt, wordt de subvariant niet getoond in het overzicht van varianten in Nederland.

Geen game changer

Volgens viroloog Marion Koopmans is nog niet goed te zeggen hoe problematisch de opmars van de subvariant is. "Mijn Britse collega's vertellen me dat ze er nog niet over uit zijn hoe zorgelijk dit is, maar ik denk dat we er wel rekening mee moeten gaan houden dat dit impact gaat hebben."

"Afgaand op mijn collega's houd ik er rekening mee dat deze subvariant besmettelijker is, al moeten we nog wel kijken wat het precies betekent bijvoorbeeld voor de werking van de vaccins", zegt ze.

Koopmans noemt de subvariant desondanks "geen game changer", zoals eerder gebeurde toen de deltavariant de alfavariant verdrong. Daar is het virus volgens haar niet besmettelijk genoeg voor. "We moeten dit in ieder geval wel gaan meenemen voor onze aanpak van het virus in de winter."

"Dat dat er nieuwe varianten ontstaan is iets dat je kan verwachten als het virus nog zo breed rondgaat wereldwijd. Het laat ook maar zien dat je met dit virus niet kan spotten. We zitten nu wel in een fase van de pandemie waarin de impact door alle vaccinaties minder is. Maar we zitten in Nederland toch ook wel tegen een voorspelde wintergolf aan te kijken en dit helpt dan niet", zegt Koopmans.

Veel nieuwe opnames

Ze wijst op de prognoses van het RIVM over de ontwikkeling van het virus. Die laten voor de winter nog een grote bandbreedte laten zien in het verwachte aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. "Als je rekent met een weer iets hogere besmettelijkheid is de kans dat we de aan de hoge kant gaan uitkomen."

We kunnen volgens haar maar beter van het scenario uitgaan dat er deze winter veel opnames bijkomen. "We hebben keuzes te maken en het zou naar mijn idee moeten beginnen met het aantrekken van de basismaatregelen. Hybride onderwijs en thuiswerken, die maatregelen helpen echt, maar lijken weggezakt."

"Ook laat het zien dat je steeds opnieuw goed moet bekijken of versoepelingen mogelijk zijn. We gaan het daar ook in het OMT over hebben."