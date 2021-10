ACM: helft Nederlandse huishoudens heeft glasvezelaansluiting

Bij iets meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens is glasvezelkabel aangelegd. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waren er in het tweede kwartaal 220.000 nieuwe aansluitingen, waardoor nu 4,1 miljoen van de 8 miljoen huishoudens glasvezel tot aan de meterkast hebben.

De ACM ziet dat er sinds begin dit jaar in een hoger tempo glasvezel wordt aangelegd. In het tweede kwartaal is dat doorgezet. Als het zo doorgaat, denkt de toezichthouder dat het hele land voor 2030 op glasvezel aangesloten kan worden.

In Nederland leggen T-Mobile, KPN en Delta glasvezel aan. De andere grote speler op de markt, VodafoneZiggo, zet in op snel internet via de coaxkabel, waarbij niet gegraven hoeft te worden om nieuwe (glasvezel)kabels aan te leggen.

De aanleg van glasvezel is duur, maar toch kiezen veel partijen ervoor dat te doen. "Glasvezel zelf veroudert niet echt", zegt emeritus-hoogleraar breedbandnetwerken Ton Koonen (TU Eindhoven). "Los van een graafmachine die per ongeluk een kabel kapotmaakt bij werkzaamheden, zitten providers voor de komende decennia gebakken." Daarnaast zijn er hoge internetsnelheden mee mogelijk.