Is dat 'n pinpas of creditcard? Betaalpasjes worden vanaf 2023 vervangen

Miljoenen betaalpasjes in Nederland zullen vanaf midden 2023 worden vervangen. Zowel Mastercard als Visa komt met nieuwe technologie, waardoor de Maestro- en V Pay-logo's zullen veranderen in die van Debit Mastercard en Visa Debit.

Betaalpassen gaan door deze nieuwe technologie meer op creditcards lijken, waardoor ze beter te gebruiken zijn bij online betalingen, meldt Betaalvereniging Nederland.

In een verklaring laat Mastercard weten te stoppen met Maestro. Het bedrijf verzekert dat kaarthouders niks hoeven te doen. Zodra de kaart na 1 juli 2023 vervalt, stuurt de bank een nieuwe debitkaart op die op dezelfde manier werkt.

Maestro is in Nederland de meest gebruikte betaalstandaard. Het huidige systeem werkt goed bij het afrekenen in de winkel, maar de technologie was niet gemaakt om online betalingen te kunnen uitvoeren. Ook in het buitenland doet de kaart niet altijd wat hij zou moeten doen. De nieuwe debitkaart moet hier verandering in brengen.

Betaalautomaten

Vanaf volgend jaar zullen er in Nederland al betaalautomaten komen die de nieuwe kaarten accepteren, in de meeste gevallen gaat dit om een software update. Dat komt omdat in een aantal andere Europese landen de passen al gebruikt worden, zoals in Duitsland en België. Die passen kunnen dan binnenkort ook in Nederland geaccepteerd worden, wat prettig is voor die kaarthouders.

ING laat weten nog te onderzoeken wat dit nieuws betekent voor ING en zijn klanten.