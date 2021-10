'Hondenopvang kan vraag nauwelijks meer aan'

Uitlaatdiensten en hondenopvanglocaties kunnen de vraag nauwelijks meer aan, nu mensen weer vaker naar kantoor gaan, meldt De Telegraaf na een rondgang.

In de coronacrisis werden meer huisdieren aangeschaft dan daarvoor. Vooral het thuiswerken en de lockdown droegen daaraan bij. In de coronatijd kwamen er naar schatting zo'n 200.000 honden bij.

Vooral in steden laten opvanglocaties weten helemaal vol te zitten. In Amsterdam vertelt een hondenopvang bijvoorbeeld te zijn gestopt met de wachtlijst en ook in andere steden worden geen nieuwe dieren meer aangenomen.

Vol

Carel van de Voorde, de eigenaar van een Amersfoorts hondenpension, laat aan het NOS Radio 1 Journaal weten ook helemaal vol te zitten. "Sinds de herfstvakantie hebben we weer een wachtlijst, maar deze zomer was de wachtlijst nog veel langer." Hij kreeg twee keer zoveel honden aangeboden als normaal.

Ook hondenuitlaatservices en apps waarbij eigenaren worden gekoppeld aan een hondenuitlater hebben het enorm druk, bevestigen ze aan de krant.

Puppycursussen

Dibevo, de branchevereniging van ondernemende huisdierenspecialisten, zegt weinig verrast te zijn over de uitkomst. Voorzitter Gijs van den Assum zei aan het begin van het jaar al te zien dat er een lange wachtlijst ontstond voor puppycursussen en dat er een enorme groei was van het aantal aangeschafte huisdieren.

"Het is niet gek dat die ergens moeten worden opgevangen als mensen weer naar kantoor moeten en de deur uit gaan." Gevreesd werd dat een groot deel van die dieren uiteindelijk in het asiel zou belanden, maar van een enorme toeloop is daar geen sprake, zegt de Dierenbescherming.