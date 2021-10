Onderzoekscommissie naar Capitoolbestorming wil vervolging Steve Bannon

De speciale parlementscommissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool wil dat Steve Bannon wordt vervolgd voor minachting van het Congres. De voormalig adviseur van de Amerikaans oud-president Trump weigert te verschijnen bij een hoorzitting van de commissie.

Bannon is, net als Trump, van mening dat hun onderlinge gesprekken over de gebeurtenissen vertrouwelijk waren. Daarom zou de commissie hen niet kunnen dwingen de inhoud bekend te maken, stellen zij. Daarnaast probeert Trump via een gang naar de rechter het vrijgegeven van vertrouwelijke Witte Huis-documenten tegen te houden.

Volgens de voorzitter van de commissie, de Democraat Bennie Thompson, wil Bannon "als martelaar de schandelijke gebeurtenissen witwassen". Thompson benadrukt dat de commissie zich niet laat "afschrikken, afleiden of vertragen" en zij hoe dan ook alle feiten boven tafel zullen krijgen.

Het is nu aan het Huis van Afgevaardigden, dat wordt gedomineerd door de Democratische Partij van president Biden, om in te stemmen met de aanklacht tegen Bannon. Daar wordt morgen over gestemd. Daarna is het aan het ministerie van Justitie om een strafzaak tegen Bannon te beginnen.

'Hel barst los'

Het doel van de onderzoekscommissie van het Congres is te achterhalen in hoeverre toenmalig president Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool, waarbij vijf mensen om het leven kwamen.

Trump zou zijn aanhangers hebben aangespoord om zich niet bij de verkiezingsuitslag neer te leggen en naar het parlementsgebouw te gaan, waar de Senaat op 6 januari bezig was de verkiezingswinst van Joe Biden officieel te bekrachtigen. De toenmalige president hield steeds vol dat Biden de verkiezingen onterecht had gewonnen. Trump kwam daarbij met valse claims over fraude.

Volgens de onderzoekers speelde Bannon meerdere cruciale rollen rond de bestorming. Zo zei hij een dag voor de bestorming dat een dag later "de hel zal losbarsten". Dat zou er op duiden dat hij voorkennis had over het verwachte geweld.

Een terugblik op die bestorming, op 6 januari van dit jaar: