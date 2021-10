Gemeenten ontkennen undercoveracties in moskeeën

In Huizen, Hilversum en Gooise Meren zijn geen undercoveronderzoeken gedaan in moskeeën. Dat zeggen de gemeenten volgens persbureau ANP in een gezamenlijke verklaring. Ze doen dat in reactie op een publicatie in NRC.

In dat artikel stond dat in opdracht van tien gemeenten onderzoekers van onderzoeksbureau NTA undercover islamitische organisaties bezochten, om gevoelige informatie te verzamelen. Daarbij zou in strijd met de wet ook onderzoek zijn gedaan in moskeeën.

Huizen, Hilversum en Gooise Meren zeggen dat het betreffende onderzoeksbureau "in opdracht van de gemeenten op een verantwoorde manier de netwerken binnen de islamitische gemeenschap in kaart heeft gebracht".

De gemeenten stellen dat het onderzoek werd verricht in een periode waarin veel zorgen waren over terrorisme en radicalisering. "NTA heeft ons verzekerd géén heimelijke bezoeken gebracht te hebben aan de moskeeën en dat de personen die geïnterviewd zijn, wisten dat zij meewerkten aan een onderzoek voor de gemeente. Van infiltratie, zoals door NRC gesuggereerd wordt, is geen sprake", aldus de drie gemeenten.

Het onderzoeksbureau NTC ontkende de aantijgingen eerder al met klem en zei dat zijn medewerkers nooit heimelijk in moskeeën onderzoek hebben gedaan.

Verklaring gemeente Ede

Ook de gemeente Ede liet eerder vandaag weten dat onderzoekers van NTA niet undercover aan activiteiten binnen de moskee hebben deelgenomen. "Bureau NTA ontkent dit. Voor ons als gemeente zijn er tot het verschijnen van het NRC-artikel in ieder geval ook nooit signalen geweest dat er sprake is geweest van een undercoveroperatie. Wel zouden er interviews hebben plaatsgevonden met betrokkenen binnen de islamitische gemeenschap, waarbij de onderzoekers zich als zodanig kenbaar hebben gemaakt."

