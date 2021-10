Rechtbanktolken leggen werk neer, eisen betere vergoeding: 'Er blijft niet veel over'

Rechtbanktolken voeren actie: sinds vandaag nemen ze geen nieuwe opdrachten meer aan van overheidsinstanties. Daardoor zullen sommige zittingen met rechtercommissarissen of politieverhoren niet kunnen doorgaan, voorspelt de Orde van Registertolken en -vertalers.

Die belangengroep met 535 leden voert al langer actie voor een betere beloning. Vorige week werden demonstraties in Leeuwarden, Arnhem, Amsterdam en Den Haag georganiseerd. "We zijn een te kleine beroepsgroep om een vuist te kunnen maken. Daarom gaan we over tot deze nieuwe acties", aldus Fedde Dijkstra, zelf tolk, vertaler en tevens voorzitter van de orde. "Veel collega's doen mee, ook mensen die niet bij onze orde zitten."

Ongewijzigd

De tarieven zijn al jarenlang ongewijzigd. Een gekwalificeerde tolk krijgt een vast tarief van 43,89 euro per uur. "Niet voldoende", aldus Dijkstra. "Als een bode aftekent na vijf minuten, dan krijgen wij als tolken ook maar voor die tijd betaald. Dan blijft er niet veel over. Ik houd meer over aan de reiskostenvergoeding, dan aan het tolken zelf. Hierdoor loont het om vanuit - in mijn geval - Friesland af te reizen naar Limburg om te tolken."

SP-Kamerlid Michiel van Nispen diende vorige week donderdag een motie in waarin hij pleit voor het indexeren (aanpassen aan de inflatie) van de tarieven. Volgens hem verrichten tolken en vertalers werk dat "cruciaal is voor onze rechtsstaat". "Er is grote crisis bij tolken en vertalers", zei hij in de Kamer. Op 26 oktober wordt er gestemd over de motie.

