Spreiding coronapatiënten weer nodig door toegenomen druk op ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begint morgen weer met het verspreiden van coronapatiënten over zorgregio's. Dat heeft het LCPS bevestigd.

Het LCPS was vorige week juist gestopt met het spreiden van coronapatiënten, omdat het niet meer nodig leek. Voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg Kuipers liet toen al weten dat het snel weer op te starten is.

Reden om dat nu te doen, is de stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in sommige regio's. De afgelopen week werden buiten de IC 415 patiënten opgenomen met het coronavirus, meldde het LCPS eerder. Een week daarvoor waren dat er nog 335, een stijging van 24 procent. Ook op de IC steeg het aantal opnames: 98 tegen 66 een week eerder. Het LCPS verwacht dat deze cijfers voorlopig niet zullen dalen.

Ziekenhuizen in de Biblebelt

Eerder vandaag deden ziekenhuizen in Ede en Tiel al een oproep om de landelijke spreiding van coronapatiënten te hervatten. Daar is het druk, onder meer omdat die ziekenhuizen in de Biblebelt liggen. Daar wonen naar verhouding veel mensen die zich om religieuze redenen niet laten vaccineren.

Wegens de hoge ziekenhuisbezetting, heeft het ziekenhuis in Ede de afgelopen week al patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen in Nijmegen, Arnhem en Doetinchem.

Het LCPS kreeg de afgelopen week meer verzoeken om patiënten naar andere zorgregio's te verplaatsen, aldus het coördinatiecentrum.