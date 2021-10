Eerste zorgpremie bekend: basispolis 3,25 euro duurder

Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW gaat volgend jaar maandelijks 3,25 euro meer betalen, waarmee de premie op 127,75 euro uitkomt. DSW is gewoontegetrouw de eerste verzekeraar die bekendmaakt hoe hoog de zorgpremie volgend jaar uitvalt.

De premie wordt hoger vanwege de toenemende zorgkosten door prijsstijgingen en de loonsverhoging in de zorg. Ook wijst de verzekeraar op het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen.

Zorgen om de uitvoerbaarheid

DSW heeft slechts beperkt rekening gehouden met extra kosten voor uitgestelde zorg door corona, omdat sprake is van personeelstekort. "Er zijn wachtlijsten en dat is zorgelijk. Maar wij verwachten niet dat er veel inhaalzorg zal plaatsvinden, omdat daar de mensen niet voor zijn", zegt Aad de Groot, directeur van DSW.

"Ik maak mij dus niet zozeer zorgen over de betaalbaarheid van de zorg, maar wel om de uitvoerbaarheid", zegt De Groot.

Met Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de gemiddelde maandelijkse zorgpremie met 2,75 euro zou toenemen, maar daar zat nog niet de loonsverhoging voor het zorgpersoneel in. Die hogere salarissen worden betaald met een hogere zorgpremie. Dat leidde eerder in de Tweede Kamer tot kritiek.

Compensatie beperkt premiestijging

Volgens DSW heeft de coronacompensatie van de overheid voor zorgverzekeraars, de zogenoemde catastroferegeling, ervoor gezorgd dat de zorgkosten niet nog meer zijn gestegen. De maandelijkse zorgpremie zou anders 7,50 euro hoger zijn geweest.

"Die compensatie voor zorgverzekeraars is opgebracht door de premiebetaler. Dus ik vind het niet meer dan normaal dat zorgverzekeraars dat ook weer teruggeven aan de verzekerden. Want we hadden enerzijds lagere kosten voor de reguliere zorg en anderzijds compensatie voor coronakosten, dus ik ga ervan uit dat andere zorgverzekeraars dat positieve saldo ook aan de premiebetalers teruggeven", zegt De Groot.

Later dan anders

Die catastroferegeling heeft er ook toe geleid dat DSW dit jaar de zorgpremie later dan normaal kon vaststellen. De afgelopen jaren maakte de zorgverzekeraar de nieuwe zorgpremie een week na Prinsjesdag bekend, maar de definitieve kosten van zorgaanbieders en de hoogte van de compensatieregeling waren toen nog niet bekend.

Net als vorig jaar hanteert DSW een eigen risico van 375 euro, 10 euro onder het wettelijk minimum risico. Volgens De Groot zijn zorgverzekeraars daarin vrij en kunnen zij dit in de polis regelen.

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet al bekend dat de zorgtoeslag hoger zal uitvallen volgend jaar door de hogere zorgpremie. Hoe hoog de zorgpremie uiteindelijk wordt, bepalen de zorgverzekeraars. Zij hebben nog tot 12 november de tijd om hun zorgpremie voor volgend jaar vast te stellen en bekend te maken.